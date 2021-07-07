Он отметил, что технически вооруженные силы страны способны на силовой захват региона, однако не идут на это якобы из гуманитарных и политических соображений.
По его словам, в случае конфликта украинская армия захватит крупные города, отсечет от российской границы Донецк и Луганск и начнет артиллерийскую атаку.
«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска, как минимум, мы можем освободить часть территорий», — заверил он.
Арестович также подчеркнул, что Украина не обязана выполнять Минские соглашения. Он сказал, что все считают их безальтернативными, но это не так. Договоренности, по его словам, являются доброй волей сторон, это международно-правовой договор, не имеющий обязательного характера и правовых последствий в случае его невыполнения.