Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на днях в эфире телеканала «Наш» раскрыл план Украины «отвоевать» Донбасс

Зеленский должен надавить на Байдена для того, чтобы изменить Минские соглашения — Арестович © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

По его словам, в случае конфликта украинская армия захватит крупные города, отсечет от российской границы Донецк и Луганск и начнет артиллерийскую атаку.

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска, как минимум, мы можем освободить часть территорий», — заверил он.

Арестович также подчеркнул, что Украина не обязана выполнять Минские соглашения. Он сказал, что все считают их безальтернативными, но это не так. Договоренности, по его словам, являются доброй волей сторон, это международно-правовой договор, не имеющий обязательного характера и правовых последствий в случае его невыполнения.