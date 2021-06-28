«В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — рассказал он.
По мнению чиновника, что, хотя земельным законом и запрещена продажа земли иностранцам, граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Чтобы этого избежать, перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.
Ранее Высоцкий сообщил, что государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки при купле-продаже земли на Украине. По его словам, в такого рода сделках контролю подлежат только две позиции — площадь продаваемого участка и происхождение денег, которыми оплачивается сделка.