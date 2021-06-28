Законодательство Украины предусматривает защиту от попыток приобрести украинскую землю представителями террористических организаций и «страны-агрессора» и право конфисковать ее в случае выявления таких случаев. Об этом первый зам главы Минагро Украины Тарас Высоцкий заявил на днях в эфире телеканала «Дом»

«Государство не контролирует»: Минагрополитики Украины о продаже земли © Karolina Grabowska/Pexels рассказал он.

По мнению чиновника, что, хотя земельным законом и запрещена продажа земли иностранцам, граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Чтобы этого избежать, перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

Ранее Высоцкий сообщил, что государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки при купле-продаже земли на Украине. По его словам, в такого рода сделках контролю подлежат только две позиции — площадь продаваемого участка и происхождение денег, которыми оплачивается сделка.