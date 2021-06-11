Телеканал «НАШ» возглавил политтехнолог и медиаконсультант Владимир Грановский, который работал в штабе экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба канала в Facebook

Телеканал «НАШ» попал на 110 тысяч грн штрафа из-за «российских нарративов» © Facebook, НАШ / Facebook, НАШ / Перейти в фотобанк

Об этом также сообщил экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга.

«Это реально круто! Володя — профи с большой буквы — жесткий, умный, эффективный. Это серьезная заявка на успех», — написал он.

В 2004 году Грановский работал в штабе Януковича, который на тот момент был кандидатом в президенты. Политтехнолога считают автором нарратива о «трех сортах украинцев», который использовался против Виктора Ющенко и в пользу Януковича на выборах 2004 года.

В 2014 году Грановский работал в проектах, связанных с депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, участвовал в кампании по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Также он работал с телеканалами «Интер» и NewsOne.