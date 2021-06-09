Вашингтон предупреждал Киев о своих намерениях в отношении трубопровода «Северный поток – 2». Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в международном комитете Сената 8 июня, передает РИА Новости

Зеленский разочаровался в США из-за отмены санкций против «Северного потока – 2» © AP, Efrem Lukatsky Владимира] Зеленского, но она точно должна была», — сказал Блинкен. В мае президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, назвав их контрпродуктивными. Впоследствии Зеленский заявил, что Украина была неприятно удивлена решением Вашингтона предоставить «пули» российскому «оружию», коим, по мнению Киева, является газопровод.