«Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока – 2". Может быть, эта информация не дошла напрямую до президента [Владимира] Зеленского, но она точно должна была», — сказал Блинкен.
В мае президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, назвав их контрпродуктивными.
Впоследствии Зеленский заявил, что Украина была неприятно удивлена решением Вашингтона предоставить «пули» российскому «оружию», коим, по мнению Киева, является газопровод.