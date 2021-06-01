Россия проведет 2 июня неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам государственного переворота, состоявшегося в 2014 году в Киеве и последствиям этого события для Донбасса, сообщает РИА Новости 1 июня со ссылкой на постпредство РФ при ООН

«Сообщаем, что постоянное представительство России проведет встречу "по формуле Арриа" по обстоятельствам майдана и его последствиям для Донбасса в среду, 2 июня», — сказано в письме.

Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк Николая Азарова приостановить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Вскоре после этого площадь стала эпицентром длительного противостояния украинских силовиков и радикалов. Один из эпизодов этого противостояния — расстрел более ста протестующих.

Ответственность за это постмайданные украинские власти возложили на своего оппонента, четвертого президента страны Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Между тем есть масса фактов, подтверждающих версию о том, что в протестующих стреляли организаторы Майдана, так как протест начал выдыхаться и нужно было спровоцировать эскалацию противостояния.

В частности, стрельбу из окна номера гостиницы «Украина», в которой проживали представители партии «Свобода», глава которой Олег Тягнибок был одним из лидеров Майдана, зафиксировали западные журналисты.

Также есть признания грузинских снайперов о том, что их наняли лидеры Майдана, а непосредственным начальником, отдававшим приказ стрелять по протестующим, был украинский политик Андрей Парубий.

Позднее украинские власти пытались подкупить экс-командира элитного воинского подразделения Грузии «Аваза» Тристана Цителашвили с тем, чтобы он публично назвал историю про грузинских снайперов, которые вели огонь по протестующим 20 февраля, «выдумкой Кремля».

Однако грузинский офицер отказался принимать деньги от президента Петра Порошенко, обещавшего обеспечить военному «хорошую красивую жизнь».