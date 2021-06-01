Генпрокуратора Луганской Народной Республики заявила о том, что попросила белорусские правоохранительные органы передать им задержанного ранее в Минске активиста Романа Протасевича, сообщила представитель ведомства Инна Семенова 1 июня

Ранее в белорусском КГБ сообщали, что Протасевич принимал участие в вооруженных действиях в Донбассе в составе украинского батальона «Азов». После этого в ЛНР возбудили уголовное дело против белорусского активиста и заявили о том, что готовы передать имеющуюся у них информацию властям Белоруссии.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — сказала Семенова.

Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».