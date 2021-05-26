Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский журналист Роман Протасевич участвовал в военной операции украинских силовиков в Донбассе вместе с батальоном «Азов». Об этом он рассказал 26 мая в колонке «Украинской правды»

США отрицают «российский след» в инциденте с самолетом Ryanair в Минске © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

«Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29.

В связи с задержанием Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.