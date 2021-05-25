По его словам, посла Латвии в понедельник, 24 мая, пригласили в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который некоторое время назад произошел в Риге и связан с оскорблением белорусского госфлага.
«Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов… Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией», — отметил Макей.
Послу предложено покинуть Белоруссию в течение суток. МИД республики распорядился оставить в посольстве только одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.
При этом Макей подчеркнул, что страна готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов, что и произошло.
Ранее в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею и где в центре города установлены флаги стран-участниц турнира, мэр Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику.