Власти Белоруссии потребовали от всех сотрудников посольства Латвии покинуть республику. Об этом 24 мая сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает БелТА

Белоруссия потребует у Латвии экстрадиции экс-соперника Лукашенко © tsepkalo.by

«Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии — ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов… Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией», — отметил Макей.

Послу предложено покинуть Белоруссию в течение суток. МИД республики распорядился оставить в посольстве только одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.

При этом Макей подчеркнул, что страна готова к симметричному ответу Латвии на отъезд дипломатов, что и произошло.

Ранее в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею и где в центре города установлены флаги стран-участниц турнира, мэр Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику.