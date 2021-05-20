В препарате ученые использовали технологию, которая подавляет гены, под названием миРНК (малые интерферувальные РНК), чтобы атаковать непосредственно геном вируса. Отмечается, что это останавливает репликацию вируса. Также в лекарстве присутствуют липидные наночастицы для доставки миРНК в легкие — критическое место инфекции.
Исследования проводились на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.
Один из участников исследования, профессор Кевин Моррис, рассказал, что этот препарат разработали против всех типов коронавируса — SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других штаммов.
Скоро его начнут испытывать на людях.