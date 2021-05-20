Международная группа ученых Института здоровья Квинсленда в Университете Гриффита разработала экспериментальную противовирусную терапию для лечения COVID-19, эффективность которой составляет 99,9%. Об этом на днях сообщил YouTube-канал университета

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк Исследования проводились на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%. Один из участников исследования, профессор Кевин Моррис, рассказал, что этот препарат разработали против всех типов коронавируса — SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и других штаммов. Скоро его начнут испытывать на людях.