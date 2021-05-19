Ранее журналисты Bihus.Info заявили, что получили доступ к аудиозаписям телефонных переговоров Медведчука начиная с 2014 года и установили по ним, что Медведчук поддерживал негласный контакт с Кремлем по согласованию с экс-президентом Порошенко.
«Считаем, что обнародованные "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса президента. Именно там пульт управления этой кампанией», — заявили в «Евросолидарности».
Там отметили, что единственный эпизод коммуникации Порошенко с Медведчуком был в 2015 году, когда Украине необходимо было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегически ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности — полному отказу от российского газа и электричества.
На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба они в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил его под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.