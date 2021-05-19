Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не общался с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком на темы, о которых говорится в новом расследовании издания Bihus.Info. Об этом 19 мая пресс-служба политсилы сообщила «Украинской правде»

Порошенко станет подозреваемым по делу Медведчука — СМИ © Facebook, Петро Порошенко

«Считаем, что обнародованные "разговоры" Медведчука слиты "расследователям" явно из Офиса президента. Именно там пульт управления этой кампанией», — заявили в «Евросолидарности».

Там отметили, что единственный эпизод коммуникации Порошенко с Медведчуком был в 2015 году, когда Украине необходимо было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегически ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности — полному отказу от российского газа и электричества.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба они в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил его под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.