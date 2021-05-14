«Я и раньше не очень часто готовила. Сейчас готовлю еще меньше. Но готовлю. Когда ты постоянно на работе, дома все постоянно только завтракают. И ужинают несколько человек. Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Раньше детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим», — сказала первая леди страны.
Она отметила, что у семьи есть повара.
«Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Что дали — то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно», — добавила Зеленская.