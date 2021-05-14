Супруга президента Украины Владимира Зеленского - Елена 13 мая в эфире «1+1» призналась, что не очень часто готовит

Зеленская сравнила продажу сериала «Папик» с «липецкой фабрикой Порошенко» © Кадр из сериала "Папик"

Она отметила, что у семьи есть повара.

«Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Что дали — то и съели. Но там не лобстеры. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком русле мы и живем. Если детям чего-то хочется, я еду в магазин и покупаю отдельно», — добавила Зеленская.