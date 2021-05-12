Поп-король признался, что сам с детства боится темноты, до сих пор не смог побороть этот страх и даже в свои 54 года никогда не засыпает в темноте, а его сын Мартин пошел в отца: не может спать без ночника.
«Я не люблю темноту в прямом и переносном смысле. Когда я был маленький, у меня возле кровати стоял маленький светильничек. От тепла он крутился, и в нем по кругу плавали рыбки. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор — засыпаю под звуки очередной программы. Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком», — рассказал певец.
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Рассказал Киркоров и про дочь Аллу-Викторию, заявив, что девочке уже девять лет и совсем скоро ему, по всей видимости, придется отбивать ее от толпы женихов. Певец заявил, что ухажеры у его наследницы есть и сейчас, но пока «отстреливать» он их не будет.