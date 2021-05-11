Власти Харькова решили оставить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову на своем месте. Об этом на днях сообщил секретарь местного горсовета Игорь Терехов, говорится на сайте совета

Неизвестные снова облили красной краской памятник Жукову в Харькове © Facebook, "Солнцеликий Харьков"

«Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», — добавил он.

В июне 2019 года представители Национального корпуса снесли памятник Жукову в Харькове. Они забрались на монумент, надели на него веревку и повалили на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые силовики снимали происходящее на телефон. На месте памятника националисты установили украинский флаг. Позже, в июле того же года, монумент был восстановлен.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.