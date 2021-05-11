Обращаясь к жителям города, Терехов отметил, что люди обязаны чтить память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», — добавил он.
В июне 2019 года представители Национального корпуса снесли памятник Жукову в Харькове. Они забрались на монумент, надели на него веревку и повалили на землю. Сотрудники полиции сначала пытались помешать радикалам, но позже решили отступить. Некоторые силовики снимали происходящее на телефон. На месте памятника националисты установили украинский флаг. Позже, в июле того же года, монумент был восстановлен.
В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.