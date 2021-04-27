«Может быть расширение, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны», — заявил Зеленский.
Ранее он предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию в Донбассе США, Канаду и Великобританию.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что включение новых участников в «нормандский формат» затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, поэтому Россия не поддержит такое предложение. Он убежден, что в ЛДНР ждут не американцев, канадцев и британцев, а Зеленского и депутатов Верховной Рады, чтобы с ними начать прямой разговор.
«Нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта.