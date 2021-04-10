Эксперт напомнил, что в то время Китай угрожал то Советскому Союзу, то США очень серьезными последствиями за их действия, после чего мир вначале замирал от ужаса, затем реагировал с безразличием, а потом стал над ними смеяться.
«Схожая ситуация с угрозами и обвинениями со стороны Джо Байдена в адрес России и президента Владимира Путина. Потому что как они должны «заплатить» за какие-то «ужасные преступления», придуманные американским истеблишментом? Чего еще США не сделали и не ввели, объявив (по крайней мере, в сто сорок пятый раз), что вот-вот, через мгновение Россия будет поставлена на колени. И что? И, как обычно, просто ничего подобного не происходило», — констатировал Рэнкас.
Более того, по его словам, Россия только окрепла в результате применяемой США до сих пор политики санкций, укрепилась в вере в собственные силы и самодостаточность и, что немаловажно, приобрела новых союзников и усилила свой международный авторитет.
Пример России должен стать уроком не только для тех европейцев, которые все меньше и меньше желают следовать за американской колесницей и просто умеют считать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.