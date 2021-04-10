Вся агрессивная риторика американского руководства в адрес России напоминает понятие «сто сорок пятого китайского предупреждения», которое вошло в обиход в период нахождения в Китае власти Мао Цзэдуна. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас

«Схожая ситуация с угрозами и обвинениями со стороны Джо Байдена в адрес России и президента Владимира Путина. Потому что как они должны «заплатить» за какие-то «ужасные преступления», придуманные американским истеблишментом? Чего еще США не сделали и не ввели, объявив (по крайней мере, в сто сорок пятый раз), что вот-вот, через мгновение Россия будет поставлена на колени. И что? И, как обычно, просто ничего подобного не происходило», — констатировал Рэнкас.

Более того, по его словам, Россия только окрепла в результате применяемой США до сих пор политики санкций, укрепилась в вере в собственные силы и самодостаточность и, что немаловажно, приобрела новых союзников и усилила свой международный авторитет.

Пример России должен стать уроком не только для тех европейцев, которые все меньше и меньше желают следовать за американской колесницей и просто умеют считать, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.