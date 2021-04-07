Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае вторжения России. Об этом 6 апреля он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Оружие почищено и подготовлено… Есть охрана и пристрелянные места… Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью… В прошлом году был на охоте. Со 150 метров с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил», — сказал Кравчук.

Донбасс: хотят ли русские войны? © REUTERS, Alexander Ermochenko

«У нее очень много внутренних проблем и, при всей непредсказуемости ее вождей, страх перед будущим присущ всем. Думаю, что Путин очень хорошо знает, чем это может закончиться для него… Правда на стороне Украины, и мы уже не те, что были семь лет назад», — добавил Кравчук.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что Россия якобы готовит наступление вглубь территории Украины.

В ведомстве уверены, что Россия намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».

Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских Вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».