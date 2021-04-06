Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе отреагировала на гибель пятилетнего Владислава Шихова во время обстрела в селе Александровское. Соответствующее заявление 6 апреля опубликовала пресс-служба делегации

Ранее после применения украинской армией беспилотника со взрывным устройством в селе Александровка Донецкой Народной Республики погиб 5-летний ребенок и получила ранения женщина.

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Представители украинской делегации в ТКГ настаивают на том, что эти заявления являются фальсификацией.

«Вчера Украинская сторона СЦКК отправила СММ ОБСЕ в Украине ноту о намерениях оккупационной администрации сфальсифицировать события в населенном пункте Александровское Донецкой области Украины», — говорится в сообщении.

Украинская сторона обратила внимание на то, что не было предоставлено фото- или видеодоказательств причастности Украины к произошедшему. Кроме того, не предоставлены фрагменты взрывного устройства, точные координаты, информация о времени события, а также персональная информация о погибших и пострадавших.

Накануне, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет причин сомневаться в тех данных о гибели ребенка, которые предоставили в ДНР.