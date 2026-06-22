https://ukraina.ru/20260622/vsu-nesut-poteri-v-chernigovskoy-oblasti-novosti-svo-1080471548.html
ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО
ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО - 22.06.2026 Украина.ру
ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО
Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-22T09:27
2026-06-22T09:27
2026-06-22T09:35
сво
спецоперация
черниговская область
россия
запорожье
сергей собянин
украина.ру
вкс
вооруженные силы украины
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В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев ВСУ.🟥 ВКС России нанесли бомбовый удар по цели в районе временно оккупированного Запорожья.🟥 Ночью российские БПЛА "Герань" атаковали цели в Харьковской области. Кроме того, одиночные дроны и небольшие группы БПЛА наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Сумской областях.🟥 ВС РФ развернули российский флаг на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.🟥 Украинские СМИ со ссылкой на ВМС ВСУ сообщают, что дрон ударил по сухогрузу VICTRESS в Черном море, на борту возник пожар. По их данным, судно принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы.🟥 С начала суток над Московским регионом уничтожено 74 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, черниговская область, россия, запорожье, сергей собянин, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Черниговская область, Россия, Запорожье, Сергей Собянин, Украина.ру, ВКС, Вооруженные силы Украины
ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО
09:27 22.06.2026 (обновлено: 09:35 22.06.2026)
Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июня телеграм-канал Украина.ру
В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев ВСУ.
🟥 ВКС России нанесли бомбовый удар по цели в районе временно оккупированного Запорожья.
🟥 Ночью российские БПЛА "Герань" атаковали цели в Харьковской области.
Кроме того, одиночные дроны и небольшие группы БПЛА наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Сумской областях.
🟥 ВС РФ развернули российский флаг на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.
🟥 Украинские СМИ со ссылкой на ВМС ВСУ сообщают, что дрон ударил по сухогрузу VICTRESS в Черном море, на борту возник пожар. По их данным, судно принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы.
🟥 С начала суток над Московским регионом уничтожено 74 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.