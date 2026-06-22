https://ukraina.ru/20260622/vsu-nesut-poteri-v-chernigovskoy-oblasti-novosti-svo-1080471548.html

ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО

ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО - 22.06.2026 Украина.ру

ВСУ несут потери в Черниговской области. Новости СВО

Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области. Об этом и других важных событиях рассказал 22 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-22T09:27

2026-06-22T09:27

2026-06-22T09:35

сво

спецоперация

черниговская область

россия

запорожье

сергей собянин

украина.ру

вкс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072190741_12:177:1124:802_1920x0_80_0_0_9670ad1259035c1666ba19db9761eb26.jpg

В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев ВСУ.🟥 ВКС России нанесли бомбовый удар по цели в районе временно оккупированного Запорожья.🟥 Ночью российские БПЛА "Герань" атаковали цели в Харьковской области. Кроме того, одиночные дроны и небольшие группы БПЛА наносили удары по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Сумской областях.🟥 ВС РФ развернули российский флаг на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.🟥 Украинские СМИ со ссылкой на ВМС ВСУ сообщают, что дрон ударил по сухогрузу VICTRESS в Черном море, на борту возник пожар. По их данным, судно принадлежит турецкому судовладельцу и ходит под флагом Панамы.🟥 С начала суток над Московским регионом уничтожено 74 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 300 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

черниговская область

россия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, черниговская область, россия, запорожье, сергей собянин, украина.ру, вкс, вооруженные силы украины