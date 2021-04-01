Украина продолжает настойчиво уклоняться от своих обязательств по соблюдению перемирия, ситуация с безопасностью в Донбассе не улучшилась. Об этом 31 марта заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА Новости

Борис Грызлов: Киев провоцирует военную эскалацию в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», — отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что за прошедшие две недели украинская сторона обстреляла жилые дома и здания школ, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах.

«Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, является военными преступлениями, и украинская власть, командование Вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», — заявил он.

По его словам, контактная группа обратила внимание на высказывание Киева по поводу инцидента 26 марта.

«Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса — гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», — сказал он.

Грызлов возмутился, что предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются украинской стороной.

«В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», — отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.