Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) и инвесткомпания АФК «Система» договорились о создании Центра водородной энергетики в городе Черноголовка Московской области, сообщила пресс-служба компании 31 марта

Европейский союз принял решение о полном переходе на «зеленую» энергетику к 2050 году, что открывает новые перспективы для производства водорода, который будет крайне востребован в ЕС в качестве энергоносителя.

«Успешная реализация проекта позволит в будущем создать полноценный водородный кластер с привлечением в Черноголовку профильных отраслевых и финансовых партнеров», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Также будет налажен выпуск систем хранения водорода и устройств по его добыче из воды.

Помимо этого серьезные усилия будут направлены на популяризацию проектов в области водородной энергетики и сотрудничество с другими игроками рынка и исследовательскими институтами.