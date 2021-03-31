Европейский союз принял решение о полном переходе на «зеленую» энергетику к 2050 году, что открывает новые перспективы для производства водорода, который будет крайне востребован в ЕС в качестве энергоносителя.

«Успешная реализация проекта позволит в будущем создать полноценный водородный кластер с привлечением в Черноголовку профильных отраслевых и финансовых партнеров», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым
Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым
© РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
В рамках соглашения есть планы по запуску производственной площадки для создания опытных образцов водородных топливных элементов для беспилотного и пассажирского транспорта.

Также будет налажен выпуск систем хранения водорода и устройств по его добыче из воды.

Помимо этого серьезные усилия будут направлены на популяризацию проектов в области водородной энергетики и сотрудничество с другими игроками рынка и исследовательскими институтами.