В центре Киева собрались около 400 человек. Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил, что малое количество участников акции вызвано действиями власти.
«Автоперевозчики отказываются предоставлять нам свои услуги, так как на них давит власть. Я планировал, что будет больше людей, мы хотели пройтись маршем по центру Киева, посетить Кабмин и Офис президента, но после того вандализма, который произошел в субботу возле ОП, мы не хотим себя с этим ассоциировать. Поэтому мы пройдем маршем только к Кабинету министров», — рассказал Доротич.
Отмечается, что на Майдане работает много полиции. По словам Доротича, им разрешили проводить акцию, несмотря на карантинные ограничения.
В целом предприниматели митингуют в центре Киева уже около 3,5 месяца. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники акции были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.
Кроме того, с 20 марта часть городов и Киев ввели жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, бизнес может работать, но в очень сжатых условиях.