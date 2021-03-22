Украинские предприниматели проводят акцию протеста на площади Независимости с требованием не закрывать бизнес на время карантина. Об этом 22 марта сообщил Telegram-канал «Сегодня»

Украинские предприниматели вышли на протест из-за локдауна © suspilne.media Сергей Доротич заявил, что малое количество участников акции вызвано действиями власти.

«Автоперевозчики отказываются предоставлять нам свои услуги, так как на них давит власть. Я планировал, что будет больше людей, мы хотели пройтись маршем по центру Киева, посетить Кабмин и Офис президента, но после того вандализма, который произошел в субботу возле ОП, мы не хотим себя с этим ассоциировать. Поэтому мы пройдем маршем только к Кабинету министров», — рассказал Доротич.

Отмечается, что на Майдане работает много полиции. По словам Доротича, им разрешили проводить акцию, несмотря на карантинные ограничения.

В целом предприниматели митингуют в центре Киева уже около 3,5 месяца. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники акции были недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.

Кроме того, с 20 марта часть городов и Киев ввели жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, бизнес может работать, но в очень сжатых условиях.