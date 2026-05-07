Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России
Владимир Зеленский за полгода сильно прибавил: он пышет уверенностью, потому что ЕС на 550 миллионов человек его поддерживает. Президент США Дональд Трамп отпустил вожжи, переключившись на Иран — ставки там десятикратно выше
16:30 07.05.2026
 
Владимир Зеленский за полгода сильно прибавил: он пышет уверенностью, потому что ЕС на 550 миллионов человек его поддерживает. Президент США Дональд Трамп отпустил вожжи, переключившись на Иран — ставки там десятикратно выше
Назначили нового министра обороны, дроны стали долетать до Перми и Челябинска. Нельзя недооценивать Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, если весь прошлый год СМИ писали "Трамп унизил клоуна Зеленского", то сейчас этого нет.
"Зеленский пышет уверенностью, смел в пожеланиях и намерениях, потому что третья экономика мира в лице Евросоюза (а это 550 миллионов человек) поддерживает его. Упрочение позиций Зеленского происходит в том числе за счет нейтральной политики Китая. Меня лично такое отношение КНР удивляет", — пояснил Вайнер.
Политолог отметил, что Трамп отпустил вожжи с украинского конфликта, обратив все внимание на Иран.
"Ставки на ситуацию вокруг Ирана десятикратно выше, чем на ситуацию вокруг Украины. Если на украинском конфликте зарабатывает только американский ВПК, то на иранском кризисе — все нефтегазовые компании США. А это совершенно другие деньги", — заявил Вайнер.
Эксперт также напомнил о назначении нового министра обороны Украины — 34-летнего Михаила Федорова, продвинутого в области цифровизации.
"Дроны стали залетать в Россию совсем по-другому: и до Перми, и до Челябинска долетают, не говоря о Туапсе. Кроме того, насколько мне известно, на Украине сейчас форсируют создание других баллистических ракет. Поэтому, конечно, нам нельзя недооценивать Украину. Мы должны быть готовы ответить на эти вызовы", — резюмировал Вайнер.
Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.
