https://ukraina.ru/20260507/nelzya-nedootsenivat-ukrainu-vayner-o-novykh-vyzovakh-dlya-rossii-1078691463.html

Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России

Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России - 07.05.2026 Украина.ру

Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России

Владимир Зеленский за полгода сильно прибавил: он пышет уверенностью, потому что ЕС на 550 миллионов человек его поддерживает. Президент США Дональд Трамп отпустил вожжи, переключившись на Иран — ставки там десятикратно выше

2026-05-07T16:30

2026-05-07T16:30

2026-05-07T16:30

новости

украина

иран

россия

грег вайнер

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

ес

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077489977_0:18:3070:1745_1920x0_80_0_0_6ce880c81e4aeb1db9605550e2076d38.jpg

Назначили нового министра обороны, дроны стали долетать до Перми и Челябинска. Нельзя недооценивать Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По словам эксперта, если весь прошлый год СМИ писали "Трамп унизил клоуна Зеленского", то сейчас этого нет.Политолог отметил, что Трамп отпустил вожжи с украинского конфликта, обратив все внимание на Иран."Ставки на ситуацию вокруг Ирана десятикратно выше, чем на ситуацию вокруг Украины. Если на украинском конфликте зарабатывает только американский ВПК, то на иранском кризисе — все нефтегазовые компании США. А это совершенно другие деньги", — заявил Вайнер.Эксперт также напомнил о назначении нового министра обороны Украины — 34-летнего Михаила Федорова, продвинутого в области цифровизации."Дроны стали залетать в Россию совсем по-другому: и до Перми, и до Челябинска долетают, не говоря о Туапсе. Кроме того, насколько мне известно, на Украине сейчас форсируют создание других баллистических ракет. Поэтому, конечно, нам нельзя недооценивать Украину. Мы должны быть готовы ответить на эти вызовы", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.

украина

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, иран, россия, грег вайнер, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, ес, впк