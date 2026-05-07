Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00 - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/voennyy-sud-v-knr-prigovoril-k-kazni-eks-ministrov-oborony-vandalizm-na-ukraine-glavnoe-k-1600-1078709814.html
Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00
Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00 - 07.05.2026 Украина.ру
Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00
Вандализм на Украине принимает различные формы, в том числе открыто антихристианские. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T16:01
2026-05-07T16:03
новости
москва
чехия
роберт фицо
мид
еврокомиссия
китай
politico
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047917726_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_596b46f9e6cf6ad300bc1cbd0a7c45c8.jpg
🟥 В селе Панивци Тернопольской области неизвестные вандалы разбили скульптуру Богородицы и порвали вервицу. После надругательства над изображением Богородицы в Жовкве это уже второй случай надругательства над скульптурой Богородицы на Западной Украине, пишет блогер Мирослава Бердник;🟥 В Киеве распространяется угроза бешенства, сообщают украинские СМИ. В городе почти не осталось лекарств от укусов животных. Иммуноглобулин есть только в трех больницах, в то время как сезонная опасность бешенства растет.🟥 В Сургуте местный житель заключен под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности. Россиянин передал доступ к своей учётной записи преступникам, после чего аккаунт использовался участниками террористической организации для противоправных действий, сообщили в СК;🟦 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудят на встрече в Москве 9 мая возобновление работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил прессе помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что в этот же день Путин встретился с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии;🟦 Роберт Фицо полетит 9 мая в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщил новостной портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии;🟦 Еврокомиссия не готова разблокировать Венгрии все замороженные средства, несмотря на планирующуюся смену власти, сообщает Politico со ссылкой на источники; 🟦Военный суд в КНР приговорил к смертной казни двух бывших министров обороны, Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу, обвиняемых во взяточничестве, с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает Центральное телевидение КНР;🟦 Молдавские власти отказали организаторам праздничных мероприятия ко Дню Победы в возможности собраться на центральной площади Кишинёва. Об этом 7 мая заявил координатор движения "Бессмертный полк" в постсоветской республике Алексей Петрович.Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в МинскеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
чехия
китай
украина
россия
молдавия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047917726_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_18fc6dbc2be136fd47c777f6e552eeab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, чехия, роберт фицо, мид, еврокомиссия, китай, politico, украина, владимир путин, мирослава бердник, россия, бессмертный полк, ск рф, международные отношения, международная политика, 9 мая, день победы, молдавия, бывший ссср
Новости, Москва, Чехия, Роберт Фицо, МИД, Еврокомиссия, Китай, Politico, Украина, Владимир Путин, Мирослава Бердник, Россия, Бессмертный полк, СК РФ, международные отношения, Международная политика, 9 мая, День Победы, Молдавия, бывший СССР

Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00

16:01 07.05.2026 (обновлено: 16:03 07.05.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Вандализм на Украине принимает различные формы, в том числе открыто антихристианские. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В селе Панивци Тернопольской области неизвестные вандалы разбили скульптуру Богородицы и порвали вервицу. После надругательства над изображением Богородицы в Жовкве это уже второй случай надругательства над скульптурой Богородицы на Западной Украине, пишет блогер Мирослава Бердник;
🟥 В Киеве распространяется угроза бешенства, сообщают украинские СМИ. В городе почти не осталось лекарств от укусов животных. Иммуноглобулин есть только в трех больницах, в то время как сезонная опасность бешенства растет.
🟥 В Сургуте местный житель заключен под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности. Россиянин передал доступ к своей учётной записи преступникам, после чего аккаунт использовался участниками террористической организации для противоправных действий, сообщили в СК;
🟦 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудят на встрече в Москве 9 мая возобновление работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил прессе помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что в этот же день Путин встретился с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии;
🟦 Роберт Фицо полетит 9 мая в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщил новостной портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии;
🟦 Еврокомиссия не готова разблокировать Венгрии все замороженные средства, несмотря на планирующуюся смену власти, сообщает Politico со ссылкой на источники;
🟦Военный суд в КНР приговорил к смертной казни двух бывших министров обороны, Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу, обвиняемых во взяточничестве, с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает Центральное телевидение КНР;
🟦 Молдавские власти отказали организаторам праздничных мероприятия ко Дню Победы в возможности собраться на центральной площади Кишинёва. Об этом 7 мая заявил координатор движения "Бессмертный полк" в постсоветской республике Алексей Петрович.
Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в Минске
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваЧехияРоберт ФицоМИДЕврокомиссияКитайPoliticoУкраинаВладимир ПутинМирослава БердникРоссияБессмертный полкСК РФмеждународные отношенияМеждународная политика9 маяДень ПобедыМолдавиябывший СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:38Полковник Геннадий Алехин: Армия России выбивает ВСУ из приграничных лесов на севере Харьковской области
16:31Александр Ананьев: Ситуация в Закавказье напоминает мне Украину 2013 года перед Майданом
16:30Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России
16:29Киеву нужно сделать один серьезный шаг, чтобы приостановить военные действия - Ушаков
16:01Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00
16:00"Обратной дороги нет": запоминающийся киевский нуар о партизанах
15:49Установлена численность погибших в ходе СВО детей, БПЛА ВСУ атаковали хирургию. Новости к этому часу
15:49На 9 Мая в Москву приедут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса - Ушаков
15:17Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны
15:09Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
14:58Запорожское направление СВО: ВС РФ уничтожают операторов БПЛА ВСУ
14:58Гладков рассказал о пострадавших от атак ВСУ жителях Белгородской области
14:37Украинские дроны "Лютый" пытались атаковать Россию через Латвию
14:30Андрей Серенко: Китай стремится выиграть мир, но сейчас зарабатывает на войне между Россией и Украиной
14:25"Консервный коллапс": Минобороны Украины выделило 3,5 млрд гривен заводу, кормившему ВСУ просрочкой
14:24Житель Краснодара получил 18 лет строгого режима за передачу Украине видео лекций о БПЛА
14:21ЧВК от безысходности. Зеленский, продав Украину, готовится распродать украинцев
14:16Цель — не Москва. Что предпримет Зеленский и почему регионам стоит быть начеку
14:12Неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии, важно другое - премьер-министр
14:03Армения отвергла союзничество с Россией. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния