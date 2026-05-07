Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00

Вандализм на Украине принимает различные формы, в том числе открыто антихристианские. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-07T16:01

🟥 В селе Панивци Тернопольской области неизвестные вандалы разбили скульптуру Богородицы и порвали вервицу. После надругательства над изображением Богородицы в Жовкве это уже второй случай надругательства над скульптурой Богородицы на Западной Украине, пишет блогер Мирослава Бердник;🟥 В Киеве распространяется угроза бешенства, сообщают украинские СМИ. В городе почти не осталось лекарств от укусов животных. Иммуноглобулин есть только в трех больницах, в то время как сезонная опасность бешенства растет.🟥 В Сургуте местный житель заключен под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности. Россиянин передал доступ к своей учётной записи преступникам, после чего аккаунт использовался участниками террористической организации для противоправных действий, сообщили в СК;🟦 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудят на встрече в Москве 9 мая возобновление работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил прессе помощник российского президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что в этот же день Путин встретился с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии;🟦 Роберт Фицо полетит 9 мая в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщил новостной портал Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии;🟦 Еврокомиссия не готова разблокировать Венгрии все замороженные средства, несмотря на планирующуюся смену власти, сообщает Politico со ссылкой на источники; 🟦Военный суд в КНР приговорил к смертной казни двух бывших министров обороны, Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу, обвиняемых во взяточничестве, с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает Центральное телевидение КНР;🟦 Молдавские власти отказали организаторам праздничных мероприятия ко Дню Победы в возможности собраться на центральной площади Кишинёва. Об этом 7 мая заявил координатор движения "Бессмертный полк" в постсоветской республике Алексей Петрович.Ранее на эту тему: "Бессмертный полк" соберётся на площади Победы в МинскеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

