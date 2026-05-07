Александр Ананьев: Ситуация в Закавказье напоминает мне Украину 2013 года перед Майданом

Ситуация в Закавказье напоминает Украину 2013 года перед Майданом, когда я работал там в Посольстве России. Западные дипломаты удивлялись аморфности посла РФ в те дни, когда решалась судьба Украины, при том, что США и Евросоюз не стеснялись вмешиваться в ее дела

2026-05-07T16:31

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев. — Александр Васильевич, многие СМИ и эксперты уже отметили, что саммит в Армении имел прямо антироссийскую направленность. Вы согласны с этим? — Да, конечно, согласен. А об антироссийской направленности устремлений Никола Пашиняна и его соросовской команды я писал в разных изданиях после выхода в отставку в 2020 году. До этого я работал в посольстве России в Армении, хорошо знаю лично руководящий состав правящей партии и чего от него можно ждать. — И чего же ждать? — Предательства ждать... Он [Пашинян] предал родину, Карабах, память о геноциде, Церковь — предаст и союзника Россию рано или поздно, я так думаю. Не понимаю, почему его “не сковырнули”, когда для этого были все возможности, потенциальное предательство было очевидным. — Возможно, все-таки нормально, когда страна ведёт многовекторную политику? В конце концов и Азербайджан, и Грузия действуют также... — Нет, это не нормально. Многовекторную политику даже в годы, когда в отношениях с Россией не было проблем, вели власти Армении — ещё до Никола Пашиняна. При этом армяне считались нашими надежными союзниками и стратегическими партнерами, что подтверждалось заключенными договоренностями. Таких отношений с Азербайджаном и с Грузией у России не было. Несмотря на плотные союзнические отношения, Россия всегда оставляла Армении пространство для диалога с Европой. И президент Николя Саркози, и президент Франсуа Олланд посещали Армению без каких-либо ограничений. В политике Еревана при Пашиняне действительно произошел качественный сдвиг. И именно при нем в Армению повадились ездить представители секретных служб США: глава ЦРУ Билл Бернс и глава МИ-6 Великобритании Ричард Мур. Тогда же правительство Армении стало играть по сценариям, написанным западными спецслужбами, постоянно подставляя Россию. — Эмманюэль Макрон, выступая на саммите в Ереване, отметил политические изменения в Армении и похвалил премьера Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на "европейскую интеграцию". Но Армения зависит от российских ресурсов и в целом она территориально ближе к нам. Это что-ли перестали понимать в Армении? Почему Пашинян требует скидки у России, одновременно разворачиваясь на Запад? — Я бы не отождествлял режим Пашиняна с Арменией как совокупности народа и отражающего его интересы правительства. У нас так было в "лихие" 1990-е годы, когда Борис Ельцину с 5% поддержки избирателей "помогли" выиграть выборы (1996г.) В Армении большинство гражданского общества прекрасно понимает, что торговать выгоднее в ЕАЭС, а не с ЕС, что "европейская интеграция" — это фетиш и так далее. Но принимают решения не они, а агрессивное меньшинство, пришедшее к власти в 2018 году на волне уличных протестов. С тех пор оно, несмотря на многочисленные провалы своей политики, удерживается у власти, используя весь спектр административного ресурса, опираясь на прикормленный репрессивный аппарат. Хотя неоднократно действующая власть была на грани краха. Например, после поражения в 44-дневной Карабахской войне 2020 года спикер парламента Мирзоян (в настоящее время министр иностранных дел) был госпитализирован и прооперирован после того, как негодующий народ избил его в Ереване. Пашинян избежал подобной участи, поскольку несколько дней скрывался в тайных бункерах. В следующем 2021 году уже Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства: "Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации". Были и другие моменты, когда власть шаталась. Однако, не получив сигнала одобрения со стороны Москвы, протестующие постепенно сворачивали свои акции. Хотя, безусловно, западные кураторы на нашем месте не преминули бы воспользоваться ситуацией. Возвращаясь к Вашему вопросу: поэтому Пашинян и требует скидки у России, одновременно разворачиваясь на Запад, поскольку предыдущие 8 лет его правления ему такие выходки сходили с рук. — Европейцы равно как и Зеленский достаточно активно ведут себя в Закавказье. Но почему Трамп, который недавно тоже активничал там, притих? — Иран подорвал планы США на Южном Кавказе. Одержав моральную победу в разрушительной войне с США и Израилем, Иран остался не последним игроком в этом регионе. Напротив, его роль усилилась. Теперь Зангезурский коридор (он же ТРИПП), проходящий по границе с Ираном, должен быть согласован с Тегераном, иначе инвесторы не станут рисковать своими капиталами. Пример Ирана показывает, что нельзя действовать вполовину, оглядываясь на условности, которых другие даже не рассматривают. Если цель поставлена, а для СВО она была поставлена в 2022 году, то ее надо достигать — пусть с лишениями, но всем обществом, с напряжением всех доступных сил и без сантиментов. На эту ему хорошо высказался Ричард Никсон: мол, если ты должен сделать что-то очень серьезное и трудное, никогда не делай это вполсилы, потому что ты получишь все неприятности, которые могут возникнуть в результате таких действий, но ты не добьешься результатов. — Угрожают ли подобные саммиты стабильности в регионе и влиянию России в регионе? — Безусловно! Что касается стабильности в регионе, даже президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении к участникам саммита Европейского политического сообщества в Армении заявил, что Европарламент вместо поддержки мирного процесса между Баку и Ереваном стремится его саботировать. По поводу российского влияния — здесь ситуация напоминает мне Украину 2013 года перед Майданом. Тогда я работал в Посольстве России на Украине. Западные дипломаты с удивлением отмечали аморфность российского посла и отсутствие следов его деятельности в те дни, когда решалась судьба Украины, а Соединенные Штаты и Евросоюз прямо и публично вмешивались во внутренние дела соседнего с Россией государства. Лучше всего поставленную ему задачу посол Зурабов сформулировал в интервью ТАСС в январе 2014 года, когда противостояние в Киеве перешло в затяжную стадию. Он говорил, что выступает против посредничества (между властью и оппозицией) в украинском вопросе. Потому что оно будет означать скрытое внешнее вмешательство. "Идея посредничества небезупречна еще и потому, что она для суверенного государства является свидетельством несовершенства внутренних политических и государственных институтов. И сам факт посредничества может быть интерпретирован как частичная потеря суверенных прав независимого государства", — рассуждал он. Другими словами, российский посол признался, что больше всего опасается, что его заподозрят в каком-либо влиянии на внешнюю и внутреннюю политику Украины и отстаивании российских интересов. В таком ключе и осуществлялась российская внешняя политика в отношении тогда еще не бандеровской Украины. Политика Запада, напротив, заключалась в том, чтобы любыми путями, не скрываясь, поддерживать протесты, оправдывать насильственные действия радикальной оппозиции, не давать "затушить" Майдан. Согласно опубликованным телефонным переговорам американских дипломатов с лидерами украинской оппозиции, специалисты по организации "цветных революций" из посольства США под личным кураторством американского посла в Киеве Джеффри Пайетта не стеснялись оказывать прямое давление на администрацию Януковича, регулярно проводить инструктаж оппозиции и даже координировать антигосударственную деятельность на майдане. Последние годы Запад в Армении через диппредставительства и НПО также откровенно и грубо вмешивается во внутренние дела и предстоящие в июне армянские выборы. Россия же почему-то стесняется выразить свои предпочтения (чем пользуются западные кураторы Пашиняна). В результате западные кураторы ее позицию называют гибридной угрозой и выделяют деньги на борьбу с ней. В глазах избирателя наша аморфная позиция выглядит непрезентабельно и ненадежно. Соответственно это не повышает там нашего влияния. — Как лично вы считаете, может ли Запад открыть второй фронт в Закавказье против России? Тем самым отвлекая нас от Украины... — Мы были близки к этому. Если бы Иран капитулировал перед США, то вполне возможно, что Запад вынудил бы республики Закавказья присоединиться к антироссийской коалиции.

