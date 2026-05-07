Украинские дроны "Лютый" пытались атаковать Россию через Латвию
Экспертиза упавших обломков идентифицировала атаковавшую из пространства Латвии цель как БПЛА "Лютый" украинского производства, заявили в Минобороны РФ
14:37 07.05.2026
 
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Экспертиза упавших обломков идентифицировала атаковавшую из пространства Латвии цель как БПЛА "Лютый" украинского производства, заявили в Минобороны РФ
"В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства", - говорится в материале.
В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией.
Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит.
Подробнее - в материале Неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии, важно другое - премьер-министр на сайте Украина.ру.
