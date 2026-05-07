"Обратной дороги нет": запоминающийся киевский нуар о партизанах

6 мая 1971 года, ровно 55 лет назад, по Первой программе Центрального телевидения в 21:45, состоялась премьера 1-й серии знакового советского фильма "Обратной дороги нет". 2-я и 3-я серии вышли 8 и 9 мая. Фильм этот практически всем, кто его когда-либо видел, глубоко врезался в память. Многие до сих пор считают его одним из лучших о войне

2026-05-07T16:00

В 1969 году на Свердловской киностудии сняли киноленту "Суровые километры". Сценарий для него написали знаковые советские сценаристы и писатели Игорь Яковлевич Болгарин и Виктор Васильевич Смирнов. Первый к тому времени уже приобрел всесоюзную известность – он в соавторстве с Георгием Леонидовичем Северским написал сценарий к мегапопулярному в советское время минисериалу "Адъютант его превосходительства" (1969).В детстве Болгарин оказался в Херсонской области в оккупации. Отец сражался на фронте. В 1942 году умерла мать – мальчик остался в 12 лет один. Какая-то сволочь из соседей, чтобы присвоить жильё, "пристроила" его в остарбайтеры. Игорь бежал от зажиточных немецких крестьян, на которых работал. Жил в детском доме в Запорожье, пока его не отыскали родственники. С декабря 1943 по апрель 1945 года служил в батальоне аэродромного обслуживания, после чего его отправили на обучение в спецшколу ВВС, откуда его и забрал отец.Затем было окончание школы, переезд в Москву, учёба на сценарном факультете ВГИКа, работа на "Центрнаучфильме". Первые сценарии Болгарин писал для научно-популярных и документальных фильмов. С 1956 года начал писать для мультфильмов, 1957-го – фильмов. Из девяти кинокартин, созданных по его сценариям к 1970 году, треть сняли на киностудии Довженко.После "Суровых километров" Болгарину понравилось работать с Виктором Смирновым. Забегая наперёд скажем, что вместе они трудились потом до 2000-х годов и создали вместе 17 проектов, включая легендарную трилогию "Дума о Ковпаке", за которую им обоим присвоили в 1978 году звания Заслуженных деятелей искусств УССР. Среди прочих работ стоит назвать сериалы "Секретный фарватер" (1987) и "Девять жизней Нестора Махно" (2006).Но тогда, в 1969 году, они приступили только ко второму совместному проекту и написали сценарий к 3-х серийному фильму о партизанах "Обратной дороги нет". Впервые повесть опубликовали только в 1973 году в одноименном сборнике повестей о войне Военного издательства МО СССР. Скорее всего сначала появился сценарий, а потом уже авторы переработали его в повесть.Виктор Васильевич Смирнов, при рождении Виктор Александрович Тилло – он носит отчество и фамилию отчима – родился в Киеве, но факультет журналистики закончил в МГУ, в Москве. Работал сначала 3 года журналистом в Сибири, а потом в столице в журналах "Смена" и "Вокруг света". К 1969 году это был уже признанный журналист и писатель, автор десятка рассказов, изданных в альманахе "Искатель", и нескольких повестей детективного и военно-приключенческого жанра. До сотрудничества с Болгариным для кино не писал. Однако уже вторая их совместная работала стала настоящим киношедевром или, как говорят киношники – нетленкой.Во многом, конечно, таким успехом фильм обязан своему режиссёру – Григорию Иосифовичу Липшицу. Одессит по рождению в 1931 году в возрасте 19-ти лет он поступил во ВГИК в школу в мастерскую Льва Кулешова, однако уже через год учился у самого Сергея Эйзенштейна. В 1936 году, после окончания ВУЗа, он больше года был курсантом Ржевской авиашколы, но в 1937 году всё же стал работать по специальности – ассистентом режиссёра на Киевской киностудии. Работал над такими знаковыми довоенными фильмами, как "Эскадрилья № 5" (1939) и "Истребители" (1939).Первый самостоятельные фильм по повести Ванды Василевской "Вербы и мостовая" ему и его однокурснику Олегу Павленко утвердили в производственный план киностудии на 1941 год, однако все планы спутала война. Отснятый материал пропал (скорее всего сгорел) с большей частью киноархива студии, который никто не удосужился эвакуировать вместе с оборудованием и сотрудниками в Ашхабад.Григорий Иосифович постоянно просился на фронт и в 1942 году добился своего. Служил с октября 1942 года в 33-й стрелковой дивизии начальником клуба, организовал коллектив самодеятельности. Занимался пропагандистской работой во время боёв в Сталинграде, Крыму, в Восточной Пруссии. В апреле 1945 года, под Кёнигсбергом получил тяжёлое ранение.В марте 1947 года Липшица демобилизовали в звании гвардии капитана, после чего он вернулся на Киевскую киностудию. Но тут началось время малокартинья. Поэтому Григорий Иосифович продолжал работать вторым режиссёром, но зато на знаковых картинах "Подвиг разведчика" (1947) и "В степях Украины" (1952). На жизнь зарабатывал дубляжом на украинский язык и съёмками документальных и научно-популярных фильмов.До 1970 года он снял сам и в соавторстве 6 кинофильмов, названия которых сегодня мало что кому скажут и которые при этом собирали в среднем 20 млн. зрителей, что для Киевской киностудии было очень хорошим результатом. Если учесть, что это в основном были комедии с копеечной стоимостью кинопроизводства, то Григорий Иосифович был коммерчески успешным режиссёром. Отдельно стоило бы выделить мелодраму "Катя-Катюша" (1959 – 26,6 млн.) и комедию "Артист из Кохановки" (1961 – 26,8 млн.) Однако обессмертил его имя герой нашего повествования трёхсерийный телефильм "Обратной дороги нет".Сюжет его незамысловат. Из концлагеря совершает побег майор Топорков. За это немцы из сотни, в которой он числился, расстреливают каждого пятого. Все сто человек знали о побеге и одобрили его. Цель бегства – найти партизан и попросить оружие для 2000 заключённых лагеря, которые готовят восстание. В начале существования лагеря заключённых было 2800, поэтому терять им нечего.Такая ситуация в немецких концлагерях для военнопленных была сплошь и рядом. Из 4,56 млн. советских военнопленных умерли 3,3 млн. (72% – почти ¾), из них около 2 млн. – до февраля 1942 года. Немцы целенаправленно морили советских военнопленных голодом и холодом, расстреливали по каждому поводу и без, доводили до самоубийств, так что 800 погибших из 2800 с весны 1942 года по осень – это относительно немного. Но достаточно, чтобы испытавший на себе все эти издевательства 29 летний майор Топорков поседел и стал похожим 50-летнего смертельно больного старика.Оружие у партизан есть, но доставить его в концлагерь проблематично – в отряде завёлся предатель. Отправишь оружие – потеряешь и его, и людей, и сорвёшь восстание. Командование партизанского отряда и Топорков принимают решение отправить ложный обоз якобы в соседний партизанский отряд с камнями и металлическим ломом в ящиках, и девять человек с ним. В этот отряд наверняка захочет попасть предатель. Настоящий же обоз выйдет следом в другую сторону, к концлагерю.Весь фильм Топорков пытается выяснить, кто из восьми подчинённых ему людей – предатель, и старается, чтобы немцы не потеряли след его обоза.Противником отряда называется Абверкоманда-206. На самом деле такое подразделение немецкой контрразведки было создано только в мае 1944 года в Румынии. В тылу же группы 6-й армии вермахта, то есть на Украине, контрразведкой занималась Абверкоманда-204. В 1941 году она находилась в Житомире, с ноября по июль 1942 года – в Харькове. Немцы вербовали из пленных агентов и предателей и, в том числе, внедряли их в партизанские отряды. Явление было довольно частым, поэтому описываемая в фильме ситуация вполне реальная.Режиссёру Липшицу скупыми "мазками" удалось передать напряжённость ситуации – партизаны понимают, что причиной неудач скорее всего является предатель, и в какой-то момент даже подозревают Топоркова. Потом же, когда им становится ясен замысел операции, пусть с колебаниями, с напряжением душевных сил, но они рискуют собой ради общего дела.Фильм почти камерный. Бои с немцами присутствуют, но они не отличаются масштабностью, спецэффектами, использованием большого числа техники. В кадре не так много стрельбы и взрывов, но он постоянно держит в напряжении глубиной и обнажённостью человеческих отношений.Заместитель Топоркова партизан Гонта, заметив, что майор делает всё, чтобы немцы не потеряли отряд, подозревает его в предательстве, даже хочет расстрелять, перехватывает командование, но, поняв, что ошибся, жертвует потом собой, чтобы спасти отряд.Николай Олялин, который одновременно с этой своей звёздной ролью, заканчивал работу в другом ещё более знаковом и для себя, и для страны проекте – эпопее Юрия Озерова "Освобождение", сыграл у Липшица главную роль. Его строгое, словно вырубленное из скалы лицо, со следами ранения мелкими осколками. Седые после работы гримёров волосы – это словно материализовавшаяся совесть, которая какое-то время ходит по земле и взывает о помощи. Вместе с исполнителем роли Гонты Александром Ивановичем Январёвым, для которого этот фильм стал едва ли не самым знаковым в его карьере, они создают запоминающийся конфликтный дуэт.Игорь Ясулович, сыгравший партизана-подрывника с прозвищем "Бертолет", уже к тому времени был в СССР довольно известным по эпизодическим ролям и работам второго плана в таких фильмах, как, например "Город мастеров" (1966), "Айболит-66" (1966), "Майор Вихрь" (1968), "Щит и меч" (1968), "Золотой телёнок" (1968), "Бриллиантовая рука" (1968). В "Обратной дороги нет" он сыграл одну из самых лучших своих ролей, ярко раскрылся его талант драматического актера. Чего только стоит сцена практически без слов, где его герой делает над собой усилие, чтобы выстрелить в противника.Галина Польских, звезда фильмов "Дикая собака динго" (1962) и "Я шагаю по Москве" (1963) правдиво сыграла симпатичную контуженную медсестричку-патизанку Галю, трепетно влюблённую в героя Ясуловича. Борис Александрович Юрченко, очень фактурный и запоминающийся актёр второго плана, снявшийся во множестве запомнившихся зрителю фильмов, сыграл партизана-коневода, беззаветно влюблённого в лошадей.Даже в эпизодических ролях командира партизанского отряда и его начштаба у Липшица на высшем уровне сыграли звёзды советского кино: Михаил Глузский и Юрий Саранцев.В результате фильм стал настоящим шедевром, который в СССР многие пересмотрели по много раз, и при случае стараются пересмотреть ещё. Уже ушли практически все его создатели, все снявшиеся в нём актёры, кроме Галины Польских, а он продолжает жить своей жизнью и будоражить умы новых зрителей.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история украины, история ссср, ссср, москва, херсонская область, галина польских, сергей эйзенштейн, нестор махно, вуз, кино, киностудия им. довженко, кинематограф, сценарий, режиссер, фильм, телевидение