Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/raketnaya-ugroza-kievu-i-drugie-zayavleniya-mid-rf-nakanune-dnya-pobedy-1078709187.html
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы - 07.05.2026 Украина.ру
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-05-07T15:09
2026-05-07T15:09
новости
россия
москва
киев
владимир зеленский
мария захарова
борис писториус
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda43922b722ff2f36bf190ba9d972dc.jpg
В ходе брифинга Захарова сделала ряд заявлений, которые обобщил тг-канал РИА Новости:🟦 Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.🟦 По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая.🟦 Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Писториуса, Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит.🟦 Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику ЕС со всеми последствиями для Еревана, общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского.🟦 Брюссельский выкормыш Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний. * включен в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторингаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
киев
армения
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e757963827ff0aa88b030438caff8ffc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, киев, владимир зеленский, мария захарова, борис писториус, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, будет ли перемирие, майские праздники, день победы, 9 мая, армения, германия
Новости, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, будет ли перемирие, майские праздники, День Победы, 9 мая, Армения, Германия

Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы

15:09 07.05.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе брифинга Захарова сделала ряд заявлений, которые обобщил тг-канал РИА Новости:
🟦 Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.
🟦 По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая.
🟦 Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Писториуса, Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит.
🟦 Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику ЕС со всеми последствиями для Еревана, общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского.
🟦 Брюссельский выкормыш Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.
Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний.
* включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.рубудет ли перемириемайские праздникиДень Победы9 маяАрменияГермания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:38Полковник Геннадий Алехин: Армия России выбивает ВСУ из приграничных лесов на севере Харьковской области
16:31Александр Ананьев: Ситуация в Закавказье напоминает мне Украину 2013 года перед Майданом
16:30Нельзя недооценивать Украину: Вайнер о новых вызовах для России
16:29Киеву нужно сделать один серьезный шаг, чтобы приостановить военные действия - Ушаков
16:01Военный суд в КНР приговорил к казни экс-министров обороны, вандализм на Украине. Главное к 16.00
16:00"Обратной дороги нет": запоминающийся киевский нуар о партизанах
15:49Установлена численность погибших в ходе СВО детей, БПЛА ВСУ атаковали хирургию. Новости к этому часу
15:49На 9 Мая в Москву приедут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса - Ушаков
15:17Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны
15:09Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
14:58Запорожское направление СВО: ВС РФ уничтожают операторов БПЛА ВСУ
14:58Гладков рассказал о пострадавших от атак ВСУ жителях Белгородской области
14:37Украинские дроны "Лютый" пытались атаковать Россию через Латвию
14:30Андрей Серенко: Китай стремится выиграть мир, но сейчас зарабатывает на войне между Россией и Украиной
14:25"Консервный коллапс": Минобороны Украины выделило 3,5 млрд гривен заводу, кормившему ВСУ просрочкой
14:24Житель Краснодара получил 18 лет строгого режима за передачу Украине видео лекций о БПЛА
14:21ЧВК от безысходности. Зеленский, продав Украину, готовится распродать украинцев
14:16Цель — не Москва. Что предпримет Зеленский и почему регионам стоит быть начеку
14:12Неважно, чьи дроны ударили по нефтебазе в Латвии, важно другое - премьер-министр
14:03Армения отвергла союзничество с Россией. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния