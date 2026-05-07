Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы

Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-05-07T15:09

В ходе брифинга Захарова сделала ряд заявлений, которые обобщил тг-канал РИА Новости:🟦 Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.🟦 По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая.🟦 Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Писториуса, Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит.🟦 Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику ЕС со всеми последствиями для Еревана, общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского.🟦 Брюссельский выкормыш Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний. * включен в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторингаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

