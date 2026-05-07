https://ukraina.ru/20260507/raketnaya-ugroza-kievu-i-drugie-zayavleniya-mid-rf-nakanune-dnya-pobedy-1078709187.html
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы - 07.05.2026 Украина.ру
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-05-07T15:09
2026-05-07T15:09
2026-05-07T15:09
новости
россия
москва
киев
владимир зеленский
мария захарова
борис писториус
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bda43922b722ff2f36bf190ba9d972dc.jpg
В ходе брифинга Захарова сделала ряд заявлений, которые обобщил тг-канал РИА Новости:🟦 Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.🟦 По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая.🟦 Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Писториуса, Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит.🟦 Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику ЕС со всеми последствиями для Еревана, общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского.🟦 Брюссельский выкормыш Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний. * включен в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторингаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
киев
армения
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074551908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e757963827ff0aa88b030438caff8ffc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, киев, владимир зеленский, мария захарова, борис писториус, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, будет ли перемирие, майские праздники, день победы, 9 мая, армения, германия
Новости, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, будет ли перемирие, майские праздники, День Победы, 9 мая, Армения, Германия
Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В ходе брифинга Захарова сделала ряд заявлений, которые обобщил тг-канал РИА Новости:
🟦 Киев может быть подвергнут массивному ракетному удару при попытке сорвать празднование Дня Победы.
🟦 По информации Москвы, Зеленский вообще не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня в период 5-6 мая.
🟦 Новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности главы минобороны страны Писториуса, Берлин забыл, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы угрозы от них, но Москва ему напомнит.
🟦 Сближение с агрессивной линией Запада вовлечет Армению в антироссийскую политику ЕС со всеми последствиями для Еревана, общество России возмущено тем, что Армения, всегда считавшаяся братской страной, стала трибуной для радушно принятого Зеленского.
🟦 Брюссельский выкормыш Зеленский при визите в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.
Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний.
* включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.