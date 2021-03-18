Власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V». Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)

На фото ампул подделки бросается в глаза надпись «Гма-КОВИД-Вак» вместо «Гам-КОВИД-Вак» и Л вместо П в слове «компоненты». Кроме того, есть множество других деталей, указывающих, что это фейковый препарат. Канцлер Австрии призвал скорее одобрить «Спутник V» в Европе © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооруженным Силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что анализ фотографий партии, включая дизайн контейнеров и этикеток, не оставляет сомнений, что это подделка. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V».

«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники», — подчеркнули в фонде.

Отмечается, что каждая ампула вакцины «Спутник V» имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение, а транспортировкой вакцины занимаются только авторизованные перевозчики.

При этом поставки ведутся только по официальным каналам, а вакцинацию проводят в рамках официальных государственных программ.