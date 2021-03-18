На фото ампул подделки бросается в глаза надпись «Гма-КОВИД-Вак» вместо «Гам-КОВИД-Вак» и Л вместо П в слове «компоненты». Кроме того, есть множество других деталей, указывающих, что это фейковый препарат.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооруженным Силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что анализ фотографий партии, включая дизайн контейнеров и этикеток, не оставляет сомнений, что это подделка. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V».
«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники», — подчеркнули в фонде.
Отмечается, что каждая ампула вакцины «Спутник V» имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение, а транспортировкой вакцины занимаются только авторизованные перевозчики.
При этом поставки ведутся только по официальным каналам, а вакцинацию проводят в рамках официальных государственных программ.