Политолог отметил, что после инаугурации Байден уже поговорил с главами 50 государств.
«Имиджево Зеленскому выгодно, чтобы этот звонок был и чтобы он мог продемонстрировать оппонентам в Украине и олигархам, что его еще уважают и что он на короткой ноге с президентом США», — подчеркнул Молчанов.
Пока Байден не спешит звонить Зеленскому, тот выглядит как изгой, заявил Молчанов.
Однако это не помешает США направлять Украине указания — они будут выдаваться по линии посольства и стран G7, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.