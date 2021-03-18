Имидж президента Украины Владимира Зеленского страдает из-за того, что ему до сих пор не позвонил президент США Джо Байден. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Политолог отметил, что после инаугурации Байден уже поговорил с главами 50 государств.

«Имиджево Зеленскому выгодно, чтобы этот звонок был и чтобы он мог продемонстрировать оппонентам в Украине и олигархам, что его еще уважают и что он на короткой ноге с президентом США», — подчеркнул Молчанов.

Пока Байден не спешит звонить Зеленскому, тот выглядит как изгой, заявил Молчанов. Царев рассказал, какое условие Байден поставил Зеленскому © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Однако это не помешает США направлять Украине указания — они будут выдаваться по линии посольства и стран G7, добавил он.

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