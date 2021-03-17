В среду, 17 марта, поверенный в делах Украины в России Василий Покотило был вызван в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с провокационной акцией против российских дипломатов в Киеве, сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на МИД РФ

По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера.

«Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе», — говорится в сообщении.

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбления их достоинства.

«Посольское дело»: украинские политики ответят за нападение на посольство РФ в 2014-2016 году © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Также МИД РФ потребовал обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине.