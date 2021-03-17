По данным МИД РФ, возле здания посольства в Киеве и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера.
«Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе», — говорится в сообщении.
Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбления их достоинства.
От Киева потребовали принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также недопущения впредь подобных акций.
Также МИД РФ потребовал обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине.