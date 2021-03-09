Нынешняя украинская власть продолжает политику разделения граждан на «правильных» и «неправильных». Тех, кто недостаточно лоялен, лишили возможности принимать участие в политике. Об этом сказал президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский во время телемоста Киев-Москва издания Украина.ру и КРТ

«Страшно то, что половина украинцев выброшена властью из актуальной политической повестки», — сказал Невядомский. Он пояснил: «Власть определила, что именно эти люди, которые не поддерживают государственный дискурс, не должны принимать участия в государствообразующих процессах».

Эксперт подчеркнул, что эти люди фактически не считаются полноценными гражданами. По его мнению, для власти это «опасный дискурс… потому что именно этот фактор привел к поражению Петра Порошенко в 2019 году». Как известно, Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому, который пришёл «с лозунгами объединения людей», но затем изменил свою позицию.

Невядомский добавил, что на Украине сегодня за инакомыслие людей обвиняют в госизмене, подчеркнув: «Но это ведь не измена своему народу, не измена Родине, это измена режиму, который пришёл с одними лозунгами, победил, а после этого моментально изменил свою повестку и обманул фактически людей». Телемост Москва — Киев: зачем Зеленский громит оппозиционную прессу? © Скриншот из видео Украина.ру

Состоявшийся 5 марта телемост, связавший журналистов и экспертов в московской студии редакции издания Украина.ру и в киевской телестудии КРТ, был посвящён проблемам в сфере свободы слова и мнений.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

На базе закрытых каналов был создан и начал вещание телеканал «Первый Независимый», однако уже через час после выхода в эфир он был заблокирован по требованию СБУ.