В четверг, 4 марта, уроженцу Белоруссии, певцу Борису Моисееву исполняется 67 лет. Артист уже более 10 лет не может оправиться от перенесенного инсульта, из-за чего перестал выступать и появляться на светских вечеринках. Как он проводит день рождения и кто его уже поздравил, написала «Экспресс газета»

Концертный директор Моисеева Сергей Горох сообщил, что артист в этом году решил устроить праздник. В силу проблем со здоровьем пройдет он не в ресторане, а в московской квартире певца, куда приглашены друзья и коллектив исполнителя.

«Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины — как в Новый год. Но по сути для каждого человека это он и есть», — рассказал Горох.

«Весна для того, чтобы рождать»: Киркоров прорекламировал Лорак на «живой люстре» © Ани Лорак/Инстаграм Аллы Пугачевой и ее супруга комика Максима Галкина.

«Точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи, минимум раз в месяц. Поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее Пугачева всегда повторяет: "Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю. Рада, что ты в хорошем настроении"», — рассказал директор именинника.

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Слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева ходят с тех пор, как в декабре 2010 года у него случился инсульт. Поговаривали даже, что исполнитель прикован к постели, однако близкие к артисту люди эту информацию опровергают.

По словам Гороха, его работодатель ведет довольно активную жизнь: рано встает, читает письма и отвечает поклонникам, смотрит новости, иногда выходит в парк рядом с домом.