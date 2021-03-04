Власти Украины отрабатывают механизм закрытия оппозиционных политических сил в стране на Партии Шария. Об этом 3 марта заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» в Youtube

Зеленский запутался в своих преступлениях - Кива © president.gov.ua

Политик отметил, что год назад члены Партии Шария подвергались массовым нападениям со стороны радикалов, а власти и правоохранительные структуры никак не реагировали.

Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».