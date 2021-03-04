«История и кампания с Партией Шария — всего-навсего отработка механизма по запрету партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Потому что именно мы сегодня несем угрозу власти, потому что являемся таким же форпостом и противостоим тому беспределу, который сегодня летит с Печерских холмов. Поэтому власть сейчас отрабатывает механизм уничтожения, полного 100-процентного уничтожения оппозиции», — заверил Кива.
Политик отметил, что год назад члены Партии Шария подвергались массовым нападениям со стороны радикалов, а власти и правоохранительные структуры никак не реагировали.
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».