Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в три раза дороже AstraZeneca
Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в три раза дороже AstraZeneca
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
«Спасибо за польскую инициативу передать Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca», — написал Зеленский.

Накануне утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает поставки вакцин от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca (CoviShield) и NovaVax. Позже премьер Денис Шмыгаль уточнил, что контракты подписаны уже с шестью производителями, однако не назвал их.

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

 