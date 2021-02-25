Польша передаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter

Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в три раза дороже AstraZeneca © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Накануне утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает поставки вакцин от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca (CoviShield) и NovaVax. Позже премьер Денис Шмыгаль уточнил, что контракты подписаны уже с шестью производителями, однако не назвал их.

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.