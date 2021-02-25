«Спасибо за польскую инициативу передать Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca», — написал Зеленский.
Накануне утром глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает поставки вакцин от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca (CoviShield) и NovaVax. Позже премьер Денис Шмыгаль уточнил, что контракты подписаны уже с шестью производителями, однако не назвал их.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.