На снимке исполнительница роли Валюхи Будько в распахнутой кожаной куртке, розовой кофте, акцентирующей взгляд на серебряную подвеску, надетую на черную ниточку.
Волосы артистки на фото растрепались, выбившись из прически, что произвело на отдельных фанатов звезды неизгладимое впечатление.
«Миллионы отдает, а сама не ухоженная, а ведь актриса!!! Узнаваемая», — написала одна из подписчиц актрисы.
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За исключением отдельных критических замечаний, почти каждый пост Кравченко сопровождается большим количеством комплиментов и добрых пожеланий. Возможно, это связано с тем, что аудитория 67-летней актрисы по большей части того же возраста, когда на передний план выходит уже не внешность, а характер и талант артистов.
Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент звезда «Сватов» живет одна.