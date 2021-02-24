Уроженка Донецка, звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко, которой сейчас 67 лет, выложила в сети новое фото, где артистка уставшая и растрепанная, предположительно, после работы в театре. Соответствующий пост на ее странице появился на днях в Instagram

«Сваты» — всё? Судьба популярного сериала оказалась под вопросом © сериал «Сваты»

Волосы артистки на фото растрепались, выбившись из прически, что произвело на отдельных фанатов звезды неизгладимое впечатление.

«Миллионы отдает, а сама не ухоженная, а ведь актриса!!! Узнаваемая», — написала одна из подписчиц актрисы.

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За исключением отдельных критических замечаний, почти каждый пост Кравченко сопровождается большим количеством комплиментов и добрых пожеланий. Возможно, это связано с тем, что аудитория 67-летней актрисы по большей части того же возраста, когда на передний план выходит уже не внешность, а характер и талант артистов.

Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент звезда «Сватов» живет одна.