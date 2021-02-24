Украинская певица Тина Кароль накануне 150-летия со дня рождения Леси Украинки разместила видео в сториз Instagram, на котором прочитала стихотворение украинской поэтессы

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При прочтении строк, написанных в 1900 году, Кароль иногда подсматривала в экран телефона. Видео также опубликовал YouTube-канал Tina_steel_butterfly Fan.

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Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач-Квитка) — знаковая для Украины фигура. Она родилась 25 февраля на территории нынешней Житомирской области, тогда это была Волынская губерния Российской империи. Скончалась писательница в возрасте 42 лет от туберкулеза.

Дату рождения поэтессы на Украине отмечают на государственном уровне, в стране ее считают выдающимся классиком, прежде всего за борьбу за развитие украинской культуры и украинского языка.