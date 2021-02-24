Президент Украины Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского «Правого сектора»* Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом издание «Украинская правда» сообщило 23 февраля со ссылкой на источник в окружении главы государства

Порошенко нашел «виновных» в приговоре Стерненко © eurosolidarity.org сказал, что президент якобы ранее предлагал ему государственную должность.

Кроме того, по данным издания «Буквы», осужденный, не дослушав слова судьи, заявил, что, если с ним что-то случится в СИЗО, это будет вина генпрокурора Ирины Венедиктовой и замглавы Офиса президента Олега Татарова. После этого Стерненко позвонил предположительно Зеленскому, президент взял трубку и спросил: «А чего вы мне звоните?».

«Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор», — сказал националист.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждает, что президент не предлагал Стерненко никаких должностей, «поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности».

Адвокат Стерненко по другому делу, партнер юридической фирмы «Миллер» Маси Найем назвал слова Мендель неправдой. Он сообщил, что он лично и еще как минимум 10 человек были на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность в одном из правоохранительных органов. Он добавил, что эта встреча состоялась в июне 2019 года и на ней присутствовал экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Другой источник уточнил, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. Националисту инкриминировали похищение человека, разбой и незаконное обращение с оружием.

Указанное дело расследовали с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком в апреле 2015 года похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 гривен и разрешительные документы на ношение травматического пистолета «Форт-12». Стерненко отрицает причастность к инциденту. Он заявил, что единственное доказательство в деле — показания Щербича.

* Деятельность организации запрещена в РФ