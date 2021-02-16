Москве сейчас нет смысла признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Пока ситуация в Донбассе рассматривается как замороженный внутренний гражданский конфликт с элементами вооруженного противостояния на линии соприкосновения. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Кравчук обвинил Россию в стремлении присоединить Донбасс © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что, но прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.

Россия не отрицает, отметил эксперт, что эти территории могут вернуться в состав Украины с особым статусом, если будут реализованы все Минские соглашения.

«Если Украина опять пойдет войной и там погибнут российские граждане, то ничего другого не останется, как только признать эти республики и помогать им, вводить туда миротворцев, чтобы остановить кровавую бойню», — полагает Баширов.

Все понимают, что военного решения в Донбассе нет, и если Украина пойдет войной, то будут многочисленные жертвы, но не будет победы ни у той, ни у другой стороны, заключил собеседник издания.

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