Отмечается, что рядом с обрушением расположена трамвайная остановка. Ее временно перенесли на 50 метров от аварийной стены. Были частично повреждены три торговых павильона. Обрушились фасадная стена и крыша.
На момент обвала в здании находились люди. Никто не пострадал.
Сообщается, что здание построено в 1893 году и является памятником архитектуры. Сначала в здании располагалась женская гимназия. Позже в здании была профшкола, в которой учился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на здании. Позже здание отошло участникам АО «Полярная звезда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Королева украинским ученым и пригласил американского миллиардера, главу компании SpaceX Илона Маска посетить украинский город Житомир, где родился Королев.