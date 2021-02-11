В Одессе обрушилось старинное здание бывшего завода мороженого «Полярная звезда», в котором учился основатель советской космической программы, конструктор Сергей Королев. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба мэрии на своем сайте

В историческом центре Одессы обрушился третий дом за два дня © "Таймер Одесса"

На момент обвала в здании находились люди. Никто не пострадал.

Сообщается, что здание построено в 1893 году и является памятником архитектуры. Сначала в здании располагалась женская гимназия. Позже в здании была профшкола, в которой учился конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на здании. Позже здание отошло участникам АО «Полярная звезда».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Королева украинским ученым и пригласил американского миллиардера, главу компании SpaceX Илона Маска посетить украинский город Житомир, где родился Королев.