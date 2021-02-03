Если западные партнеры настоят на возобновлении работы запрещенных оппозиционных телеканалов, то рейтингу Зеленского будет нанесен сильный удар, считает политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112.Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует © Facebook, Кирилл Молчанов

«Очень важно посмотреть, какой будет реакция всяких иностранных западных посольств, будет ли она, там, ПАСЕ, ООН. Если будут какие-то возмущения исходить извне, я не исключаю, что власть может пойти на попятную», — сказал Молчанов.

При этом, отмечает эксперт, если через какое-то время телеканалы заработают опять, это будет сильнейший имиджевый удар для Зеленского — «окончательно станет понятно, что он уже ничего не контролирует и ни на что не влияет».

Полный текст интервью можно прочесть здесь.