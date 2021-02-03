Импичмент, который президенту Украины Владимиру Зеленскому хотят объявить представители «Оппозиционной платформы – За жизнь», сложно осуществим и, скорее всего, так и останется информационным ходом, считает политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Накануне вечером Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует © Facebook, Кирилл Молчанов

«На это голосов нет, да и процедура очень сложная. Скорее всего, это информационный ход и никакого импичмента не будет, но, повторюсь, с юридической точки зрения указ Зеленского просто нарушает все, что только можно. Поэтому, когда он закончит свою каденцию, я уверен, что его будут догонять уголовным преследованием за подобные решения, которые являются абсолютно незаконными», — сказал эксперт.

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