Накануне вечером Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует
Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует
© Facebook, Кирилл Молчанов
В связи с этим представители ОПЗЖ заявили о том, что инициируют импичмент Зеленского.

«На это голосов нет, да и процедура очень сложная. Скорее всего, это информационный ход и никакого импичмента не будет, но, повторюсь, с юридической точки зрения указ Зеленского просто нарушает все, что только можно. Поэтому, когда он закончит свою каденцию, я уверен, что его будут догонять уголовным преследованием за подобные решения, которые являются абсолютно незаконными», — сказал эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 