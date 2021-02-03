Президент Украины Владимир Зеленский болезненно относится к критике, которая влияет на его рейтинг, уверен политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Накануне вечером Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

«Он (Зеленский. — Ред.) очень плохо воспринимает критику, которая бьет по его популярности. На этих каналах особо не скупились на "комплименты" Зеленскому: о тарифах, о вакцинах, об отсутствии прогресса по Донбассу. Можно сказать, что его рейтинг медиа и уничтожили. Он у него и так падал, но они это падение ускорили», — сказал эксперт.

Кирилл Молчанов: Зеленский решил закрыть рот всем, кто его критикует © Facebook, Кирилл Молчанов

«Вряд ли это как-то остановит падение его рейтинга, потому что реальных дел у него нет, соответственно, закрывай не закрывай СМИ, более популярным это его не сделает в Украине», — заключил политолог.

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