«И ты, Брут! С разочарованием в "сияющем граде на холме" дело зашло далеко, если даже Зеленский, похоже впервые, критически отозвался о США. Он сказал вещь очевидную, но в его устах почти революционную. Ведь в Киеве молятся на Америку, что бы она ни делала и что бы там ни происходило», — написал Пушков.
Сенатор добавил, что украинский лидер волновался напрасно, поскольку «переворотом в США и не пахло».
Накануне в интервью программе Axios на американском канале HBO Владимир Зеленский заявил, что после беспорядков в Капитолии «миру будет очень трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии». Он отметил, что никто не ждал, что революция может произойти в США.
Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.