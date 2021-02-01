Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 1 февраля в Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно состояния демократии в США

«И ты, Брут! С разочарованием в "сияющем граде на холме" дело зашло далеко, если даже Зеленский, похоже впервые, критически отозвался о США. Он сказал вещь очевидную, но в его устах почти революционную. Ведь в Киеве молятся на Америку, что бы она ни делала и что бы там ни происходило», — написал Пушков.

Алексей Пушков: Во внешней политике Байден будет опираться на администрацию «Обама 2.0» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Накануне в интервью программе Axios на американском канале HBO Владимир Зеленский заявил, что после беспорядков в Капитолии «миру будет очень трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии». Он отметил, что никто не ждал, что революция может произойти в США.

Ранее Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием.