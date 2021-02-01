Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после беспорядков в Капитолии. Об этом он рассказал в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в воскресенье, 31 декабря

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis стали сильным ударом по демократии США, считает Зеленский — Штаты привыкли видеть страной с идеальными демократическими институтами, где без революций и конфликтов власть передается от одного президента к другому.

Зеленский отметил, что Украина пережила две революции, а поэтому понимает, что такое может произойти, однако никто не ожидал, что это случится в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в американском Капитолии беспрецедентным насилием, а также поприветствовал решение Конгресса утвердить Джо Байдена на посту президента США.

Шестого января сторонники Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.