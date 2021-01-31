Экономист напомнил, что глобальный мировой кризис был вызван закрытием экономики из-за пандемии коронавируса.
«В Белоруссии такого тотального локдауна не было, поэтому серьезные потери компенсировать не придется. Кроме того, если будут предоставлены дополнительные кредиты, нефтяное и газовое соглашения уже заключены, белорусскую экономику ожидает год не хуже, чем 2019-й», — утверждает Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Белоруссия была единственной европейской страной, не объявлявшей карантин на фоне пандемии коронавируса. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике составило 245 тысяч.