Кулеба вставил в запись ссылку на новость об итогах голосования в ПАСЕ, которые подтвердили полномочия делегации РФ.
«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — написал дипломат.
Украинская делегация инициировала голосование относительно сохранения полномочий России в ПАСЕ. По итогам голосования большинство делегатов Ассамблеи утвердили полномочия РФ.
За ратификацию полномочий делегации РФ проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата.
В 2014 году делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за вхождения Крыма в состав РФ после переворота на Украине. В 2016-2018 годах Россия в ответ на санкции приостановила уплату членских взносов в ПАСЕ. В июне 2019 года ассамблея восстановила права российской делегации в полном объеме.