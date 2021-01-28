Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 января отреагировал в Twitter на новость о подтверждении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

Кулеба вставил в запись ссылку на новость об итогах голосования в ПАСЕ, которые подтвердили полномочия делегации РФ.

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», — написал дипломат.

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За ратификацию полномочий делегации РФ проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата.

В 2014 году делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за вхождения Крыма в состав РФ после переворота на Украине. В 2016-2018 годах Россия в ответ на санкции приостановила уплату членских взносов в ПАСЕ. В июне 2019 года ассамблея восстановила права российской делегации в полном объеме.