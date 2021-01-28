Большинство участников Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержало решение ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации. Об итогах голосования 28 января сообщает РИА Новости

Процесс голосования транслировался на сайте ПАСЕ.

За резолюцию о ратификации полномочий делегации РФ проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата ассамблеи.

«В этой связи ассамблея постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации», — гласит резолюция.

ПАСЕ не хочет остаться без России в угоду Украине © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Мария Мезенцева призвала оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ. Она заявила, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.

Как следует из регламента ПАСЕ, все национальные делегации направляют свои заявки на участие в работе ассамблеи накануне первой в году сессии. При отсутствии возражений полномочия делегаций подтверждаются автоматически.