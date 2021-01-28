Процесс голосования транслировался на сайте ПАСЕ.
За резолюцию о ратификации полномочий делегации РФ проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата ассамблеи.
«В этой связи ассамблея постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации», — гласит резолюция.
Ранее, на первой сессии ассамблеи в Страсбурге, новый глава делегации Украины Мария Мезенцева призвала оспорить полномочия делегации России в ПАСЕ. Она заявила, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Как следует из регламента ПАСЕ, все национальные делегации направляют свои заявки на участие в работе ассамблеи накануне первой в году сессии. При отсутствии возражений полномочия делегаций подтверждаются автоматически.