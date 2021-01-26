Певица украинского происхождения Вера Брежнева в очередной раз порадовала подписчиков новыми фото и свежей порцией философских размышлений. На этот раз артистка поделилась секретом полноценного отдыха. Соответствующий пост она разместила в Instagram 26 января

Исполнительница опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена в одном свитере оверсайз и ботинках в байкерском стиле.

«Моя сила в этом. В балансе. Отдохнуть и потом плодотворно поработать, не боясь отсутствия выходных. Поработать и потом отдохнуть, не думая ни о чем. Любимые люди рядом, солнце, и сосуд снова наполняется», — рассказала Брежнева подписчикам.

«Пролистал все 10 фото, думал, в конце снимет кофту», — отреагировал один из подписчиков.

Ранее мы писали: «Он не знал. Теперь знает»: Брежнева рассказала Меладзе о его изменах.

Певица Вера Брежнева, по паспорту Вера Галушка, родилась в городе Днепродзержинске Днепропетровской области и является землячкой первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Услышав об этом, продюсеры украинской группы «ВИА Гра», куда пришла на кастинг будущая звезда, заявили, что Брежнева — это теперь ее фамилия.