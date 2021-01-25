Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена поздравила своего супруга с днем рождения, выложив в сеть снимок, на котором они вдвоем улыбаются на фоне ясного неба. Пост-поздравление она разместила на своей странице в Facebook 25 января

«На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты — счастливый и улыбающийся. С днем ​​рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день!» — написала первая леди.

«Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

«Забирайте вашего любимого и продолжайте быть счастливыми не в статусе президента Украины», «Хорошо живется, когда народ нищенствует», «А вот Украина проклинает вашего любимого. Он беда вообще. Коррупционер и предатель он. На государственной даче, которую детям обещали будете праздновать?» — написали пользователи сети.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года, день он начал в спортзале, а продолжил — в Офисе президента. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила прессе, что лидер страны «не видит моральных причин», чтобы брать выходной, поэтому рабочий день пройдет в обычном режиме.