По данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 млн человек. Адахан Мадумаров оказался на втором месте с 95 тысячами голосов (6,8%).
Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в стране прошел в воскресенье, 10 января. Явка составила чуть меньше 40%.
По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.