На президентский выборах в Киргизии с 79,23% голосов победил Садыр Жапаров. Такие данные 16 января привел Центризбирком республики по итогам ручного подсчета голосов, передает РИА Новости

По данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 млн человек. Адахан Мадумаров оказался на втором месте с 95 тысячами голосов (6,8%).

Выборы состоялись. Что ожидает Киргизию с новым президентом © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.